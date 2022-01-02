Французы оценили новогоднее обращение Путина

Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новогоднее обращение президента России Владимира Путина.

«Лидер, неуклонно защищающий интересы своей страны. <...> Во Франции об этом можно только мечтать», — пишет комментатор под ником Dany vda.

Другой пользователь Сети Omar Trecoul обратил внимание на восстановление России при помощи Путина. При этом, по словам читателя газеты, президент очень разумно ведет себя в отношении других стран, думая прежде всего об интересах своего народа.

Вместе с тем остальные комментаторы дали оценку внешней политике России. Так, пользователь Сети Latude заверил, что Путин является выдающимся политиком, вернувшим статус стране.

При этом читатели газеты также выразили надежду на то, что президент США Джо Байден воспримет всерьез предупреждения России о возможных решениях на действия НАТО.

«НАТО хочет повеселиться, поэтому щекочет русского медведя, нарушая его красные линии, однако последствия этого будут ужасающие», — убежден пользователь под ником Yolanta.

Путин в своем ежегодном новогоднем обращении пожелал россиянам крепкого здоровья и чтобы любовь вдохновляла жителей страны на достижения.

Президент России 31 декабря выступил с самым продолжительным новогодним обращением, оно продлилось 6 минут 22 секунды и по объему составило около 700 слов.