В Москве пересадки на наземном транспорте одного маршрута стали бесплатными

Пересадки между автобусами, электробусами и трамваями одного маршрута стали бесплатными в Москве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 2 января на официальном сайте правительства и мэра Москвы.

«Теперь пересадку между автобусами, электробусами и трамваями одного маршрута можно сделать бесплатно в течение 90 минут. Ранее это действовало только для разных маршрутов», — отмечается в заявлении.

Пассажирам для бесплатной пересадки следует привязать «Тройку» к личному кабинету в приложении «Метро Москвы» или на сайте метрополитена. После того как оплата первой поездки прошла, гражданину можно бесплатно пересаживаться в течение 90 минут между любыми автобусами, электробусами и трамваями.

«Ни в одном другом городе России нет настолько удобного билетного меню и условий для комфортного передвижения на общественном транспорте», — приводит сайт слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Со 2 января в Москве изменились цены на проезд в общественном транспорте.