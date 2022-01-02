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МВД России предупредило об аннулировании бумажных паспортов после получения электронных

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Аннулирование бумажного паспорта гражданина России будет осуществляться после выдачи цифрового документа. Об этом 2 января сообщили в пресс-центре МВД.

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Как напомнили в ведомстве, у человека не может быть два одновременно действующих документа.

«Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться», — говорится в сообщении ведомства.

Выдача электронного и заграничного паспортов не взаимосвязана. Оба документа будут иметь юридическую силу, но один будет предназначен для поездок за границу.

26 декабря начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что электронные паспорта планируют начать выдавать с января 2023 года. Количество выдаваемых паспортов нового образца, прежде всего, будет зависеть от желания граждан их получить, но, по прогнозам, на первоначальном этапе их количество составит не менее 100 тыс.

21 декабря глава Минцифры РФ Максут Шадаев анонсировал вынесение готового указа о цифровых паспортах на рассмотрение администрации президента России Владимира Путина. По его словам, в данный момент сняты все разногласия по проекту указа.

Цифровой паспорт — это аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. На ней будут нанесены персональные данные человека, его фотография. Кроме того, по желанию в память смарт-карты можно будет занести такие данные, как ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.

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