Российские космонавты планируют выход в открытый космос 19 января

Космонавтам на орбите некогда отдыхать в новогодние праздники. Антон Шкаплеров и Петр Дубров готовят выход в открытый космос, сообщает телеканал «Известия». Люк модуля «Поиск» планируют открыть 19 января. Шкаплеров будет работать в скафандре с красными лампасами. Дубров наденет костюм с синими полосами. Оба космонавта будут использовать скафандры модели «Орлан-МКС». Среди задач за бортом станции: прикрепление поручней, демонтаж частей теплоизоляции, подключение кабелей «Курс-П», установка мишеней стыковки. В программе космонавтов восемь выходов в космос до мая 2022 года.

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