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Психологи рекомендовали не загружать детей секциями в праздники

Психологи заявили, что не стоит загружать детей секциями в праздники
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Загружая ребенка в праздники, можно довести его до нервно-психического перегруза. Об этом заявила 2 января детский психолог Юлия Пунина.

Она уточнила, что праздники даны для того, чтобы сделать паузу и передохнуть от повседневных дел.

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«Поэтому, если у ребенка совсем отсутствует понятие «свободное время», то не всегда на пользу загружать его секциями. Чаще всего это приведет к какому-то нервно-психическому перегрузу либо к неумению планировать свое собственное свободное время и занимать себя чем-то», — подчеркнула эксперт в беседе с «РИА Новости».

Детский психолог Максим Прохоров также обратил внимание на то, что праздники и традиции создают определенную ритмичность жизни и понятный безопасный мир для детей. По его словам, важно соблюдать баланс и придумывать занятия, которые будут интересны всем членам семьи.

«Это не означает, что мы сейчас сядем и будем друг на друга дружно смотреть — особенно если ребенок, например, подросток или младший подросток. В этом смысле важно, чтобы этот досуг был как-то наполнен. Нужно придумывать дела, традиции, исходя из того, что нравится всем», — заверил специалист.

Ранее, 31 декабря, сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что новогодние каникулы, как и сам праздник, лучше проводить в кругу семьи, а не в ресторанах и гостях.

По его словам, лучше посвятить время детям, семье, прогулкам на свежем воздухе, соблюдая простые правила, ограничивающие возможность контактов.

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