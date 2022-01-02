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Москвичей предупредили о мошенниках под видом коммунальщиков

Заммэра Москвы Бирюков: мошенники проникают в квартиры под видом сотрудников коммунальных служб
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Мошенники нередко проникают в квартиры под видом сотрудников коммунальных служб города, москвичам в праздничные дни следует быть бдительными. Об этом рассказал 2 января заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«К сожалению, нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит. При этом они часто пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации», — приводит слова Бирюкова mos.ru.

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Он уточнил, что во время выходных дней городские службы не планируют проведение поквартирных обходов и проверок. Также Бирюков обратил внимание на то, что коммунальные службы не приходят без предупреждения, они заранее согласовывают время приезда.

Если же произошла внештатная ситуация, которая требует экстренного вызова сотрудников, они приходят по заявке, пояснил заммэра.

Бирюков добавил, что все внезапные проверки незаконны. О визите мошенников он рекомендовал незамедлительно сообщить в правоохранительные органы, пишет «Газета.Ru».

Ранее, в августе 2021 года, глава AVG Legal Алексей Гавришев заявил, что внезапные проверки не допускаются, как и попытки прорваться в жилище против воли жильцов. Юрист отметил, что только суд имеет право ограничить конституционное право граждан на неприкосновенность жилища.

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