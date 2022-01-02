Аэропорт Перми временно закрыли из-за снегопада
Международный аэропорт Перми Большое Савино временно приостановил работу из-за снегопада. Об этом сообщил в воскресенье, 2 января, пресс-секретарь аэропорта Евгений Кузнецов в своем Telegram-канале.
«В связи со снежным циклоном аэродром Международного аэропорта Пермь с 12:15 местного времени закрыт на прием и отправление воздушных судов», — говорится в сообщении.
Службы авиаузла перешли в усиленный режим работы. В ближайшее время прогнозируется ухудшение погоды. Ожидается, что пойдет сильный снег с порывами ветра.
31 декабря сообщалось о задержании более чем 40 рейсов в Пулково. В пресс-службе объяснили задержки возросшей на аэропорт нагрузкой.
В аэропортах Москвы также было отменено и задержано более 200 рейсов.