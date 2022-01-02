В столице открыли пункты приема хвойных деревьев «Ёлочный круговорот»

В Москве запустили «Ёлочный круговорот». Акция посвящена сбору и переработке хвойных деревьев, сообщает телеканал «Известия». В городе будут работать более 580 пунктов приема. Сдать новогоднюю ёлку можно до 20 февраля. Но важно, чтобы на ней не осталось мишуры или других украшений. Акция проводится уже шесть лет и пользуется популярностью у жителей столицы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.