В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Рязанской области

Водитель пассажирского автобуса, попавшего в ДТП в Рязанской области, мог быть переутомлен. Об этом 2 января говорится в сообщении на сайте «МВД Медиа».

«По предварительным данным водитель автобуса мог находиться за рулем в утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность пассажиров и дорожного движения», — отметили в полиции.

Обстоятельства аварии устанавливаются. По факту аварии возбуждены два уголовных дела. Полиция возбудила дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Следственный комитет расследует дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

ДТП произошло на 277-м км автодороги Р22 «Каспий» в Скопинском районе. Рейсовый автобус, направлявшийся из Москвы в Астрахань, совершил наезд на опору железнодорожного моста.

В салоне находились не менее 50 человек. По последним данным, погибли пять человек, еще 22 пострадали, в том числе двое несовершеннолетних. Среди пострадавших трое находятся в реанимации.

Предварительной причиной ДТП с автобусом в Рязанской области стала плохая погода. По данным «Известий», в районе аварии наблюдается сильный гололед, предположительно, транспортное средство повело и вынесло на опору железнодорожного моста.