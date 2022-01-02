Пассажир разбившегося под Рязанью автобуса рассказал еще об одном ДТП

Рейсовый автобус, направлявшийся из Москвы в Астрахань и разбившийся в Рязанской области, за несколько часов до смертельного ДТП попал еще в одну аварию. Об этом 2 января рассказал «Известиям» пассажир транспортного средства.

По словам мужчины, автобус отправился со станции Саларьево в опозданием в несколько минут. При движении транспортное средство сильно трясло.

«Было понятно, что он неисправен, там две задних оси просто прыгали. Спать было невозможно, в телефоне сидеть. Тряска то прекращалась, то начиналась. Произошло ДТП. Автобус задел другой автомобиль бортом. Мы остановились на трассе. Где-то час простояли на остановке», — рассказал один из пассажиров.

Мужчина утверждает, что водитель вел автобус на большой скорости, а ближе к ночи случайно съехал к обочине, но продолжил движение. Спустя некоторое время произошла вторая авария, при которой погибли пять человек.

ДТП произошло на 277-м км автодороги Р22 «Каспий» в Скопинском районе. Автобус совершил наезд на опору железнодорожного моста. В салоне находились не менее 50 человек. По последним данным, погибли пять человек, еще 22 пострадали, в том числе двое несовершеннолетних. При этом, по неофициальным данным, скончались шесть человек.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Также возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Предварительной причиной ДТП с автобусом в Рязанской области стала плохая погода. По данным «Известий», в районе аварии наблюдается сильный гололед, предположительно, транспортное средство повело и вынесло на опору железнодорожного моста. Также есть версия, что водитель мог уснуть за рулем.