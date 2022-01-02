Владелец компании-перевозчика попавшего в ДТП автобуса ранее был судим

Владелец компании астраханской компании «Транс Лайн», которой принадлежит разбившийся в Рязанской области автобус, ранее был судим. По данным источника «Известий», в 2018 году он был задержан с нелегальной икрой.

Так, в марте 2018 года иномарку мужчины остановили в селе Икряное Астраханской области, в автомобиле оказалось 28 кг икры рыб лососевых пород стоимостью 1,5 млн рублей. Предположительно, задержанный собирался продать товар по более высокой цене.

В машине мужчины была обнаружена нелегальная икра стоимостью более 1,5 млн рублей, которую он, предварительно, собирался продать по более высокой цене.

ДТП произошло на 277-м км автодороги Р22 «Каспий» в Скопинском районе Рязанской области. Рейсовый автобус, направлявшийся из Москвы в Астрахань, совершил наезд на опору железнодорожного моста.

В салоне находились не менее 50 человек. По последним данным, погибли пять человек, еще 22 пострадали, в том числе двое несовершеннолетних. Среди потерпевших трое находятся в реанимации, их вертолетом санавиации доставят в Рязань. Состояние детей оценивается как удовлетворительное, они находятся под наблюдением медиков.

Следователи возбудили уголовное дело ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Также дело расследуется по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Предварительной причиной ДТП с автобусом в Рязанской области стала плохая погода. По данным «Известий», в районе аварии наблюдается сильный гололед, предположительно, транспортное средство повело и вынесло на опору железнодорожного моста.