В МЧС России заявили о непричастности к прогнозу об опасном астероиде
МЧС России не имеет отношения к прогнозу о смертельном астероиде. Об этом сообщила 2 января пресс-служба ведомства, пояснив, что все, вероятно, существующие, разработки не имеют отношения к спасательному ведомству.
Таким образом в МЧС прокомментировали данные о подлете к Земле в апреле 2029 года опасного астероида. Ранее в этот день «РИА Новости» со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России уточнило, что событие якобы произойдет 13 апреля, сразу после Дня космонавтики.
«Предложения такого характера могут делать ученые, которые изучают космос. Жителям России в Новогодние праздники необходимо больше заботиться о противопожарной безопасности», — отмечается в заявлении МЧС РФ.
Накануне газета The Sun со ссылкой на данные NASA сообщила, что к Земле летят два потенциально опасных астероида. Один из них имеет название 2013 YD48, его размер сопоставим с Биг-Беном. Второе небесное тело именуется 7482 YD48, оно вдвое больше Эмпайр-стейт-билдинг, говорится в статье. Ожидается, что первый астероид пройдет мимо Земли уже 11 января на расстоянии 5,6 млн км. Второй должен пройти мимо планеты 18 января.
23 ноября заместитель руководителя NASA Томас Зурбухен рассказал, что ни один из известных специалистам астероидов в ближайшие 100 лет не угрожает столкновением с Землей.