Мужчина запустил салют в подъезде дома в Хабаровском крае

В Хабаровском крае мужчина устроил фейерверк в подъезде жилого дома. На опубликованных 2 января кадрах можно заметить, как неизвестный начинает поджигать фитиль прямо у лифта.

После этого неизвестный направился к выходу, однако покинуть подъезд не успел — салют взорвался в помещении. Мужчина не пострадал.

Вместе с тем в новогоднюю ночь отдыхающие в Крыму решили запустить фейерверк, не выходя из дома. Попытка отправить ракету с балкона обернулась погромом в доме напротив. Был ли из-за ракеты пожар или она потухла, не причинив вреда, не сообщалось.