Ребенок пострадал при запуске пиротехники в Нижегородской области

Ребенок получил ожоги кистей рук в результате запуска пиротехники в городе Выкса Нижегородской области. Об этом сообщила 2 января пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В городском округе Выкса 1 января из-за нарушений правил пожарной безопасности при запуске пиротехники пострадал ребенок 2012 года рождения. Залпом римской свечи мальчику обожгло руки», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что при запуске римской свечи произошла задержка вылета последнего заряда. Мальчик подошел к пиротехнике, и в этот момент оставшийся снаряд попал ему в руки.

Госпитализация ребенку не потребовалась. Медики выксунской Центральной районной больницы заключили, что пострадавший с ожогами обеих кистей рук первой степени должен быть направлен на амбулаторное лечение.

Накануне сообщалось, что неосторожное обращение с пиротехникой в новогоднюю ночь привело к травмам и госпитализации по меньшей мере 10 человек в Москве. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное или средней тяжести.