Опубликованы кадры затопленного кипятком подъезда дома в Люберцах

Потоп в подъезде жилого дома в подмосковных Люберцах стал следствием разрыва трубы с горячей водой. По данным «Известий», повреждение произошло на 11-м этаже в новогоднюю ночь.

ЧП произошло в доме на улице Весенней, застройщиком которого является компания ПИК.

По словам жильцов, в ночь на 1 января неизвестные стучались в квартиры и вырвали трубу. В результате горячая вода начала затапливать подъезд, попала в электрические щиты на этажах, лифты в доме остановились, а жильцы боялись покинуть квартиры, так как это могло быть опасно для жизни.

К настоящему моменту лифты в многоэтажном доме по-прежнему не работают, так как вода заполнила шахты от подвала до первого этажа.

Ущерб от коммунальной аварии предстоит установить позже.