Прямой эфир
Общество
СК возбудил уголовное дело по факту ДТП в Рязанской области
Общество
Бастрыкин поставил на контроль расследование гибели семьи в Канске
Общество
В России за сутки выявили 18 233 новых случая COVID-19
Общество
Стоимость разовой поездки на городском транспорте в Москве вырастет на 1 рубль
Мир
Во Франции начнет действовать масочный режим для детей с шести лет
Культура
Путин поздравил народного артиста СССР Григоровича с 95-летием
Наука
Российские космонавты выйдут в открытый космос 19 января
Общество
В МВД рассказали об аннулировании бумажного паспорта при выдаче электронного
Общество
Лавинная опасность объявлена в горных районах Камчатки
Общество
Ученые рассказали о меньшем вреде «Омикрона» для легких

Опубликованы кадры затопленного кипятком подъезда дома в Люберцах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Потоп в подъезде жилого дома в подмосковных Люберцах стал следствием разрыва трубы с горячей водой. По данным «Известий», повреждение произошло на 11-м этаже в новогоднюю ночь.

ЧП произошло в доме на улице Весенней, застройщиком которого является компания ПИК.

По словам жильцов, в ночь на 1 января неизвестные стучались в квартиры и вырвали трубу. В результате горячая вода начала затапливать подъезд, попала в электрические щиты на этажах, лифты в доме остановились, а жильцы боялись покинуть квартиры, так как это могло быть опасно для жизни.

К настоящему моменту лифты в многоэтажном доме по-прежнему не работают, так как вода заполнила шахты от подвала до первого этажа.

Ущерб от коммунальной аварии предстоит установить позже.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021