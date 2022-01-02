Парковки в Москве в 2022 году будут бесплатными 69 дней

В течение 2022 года на улицах Москвы парковки будут бесплатными 69 дней. Об этом 2 января говорится в Telegram-канале столичного дептранса.

«Это: 20 официальных праздничных дней: с 1 по 8 января, 23 февраля, 7 и 8 марта, 1, 2, 3, 9 и 10 мая, 12 и 13 июня, 4 и 5 ноября, 49 воскресных дней», — отметили в ведомстве.

В праздничные дни бесплатно припарковаться можно будет в любом месте. По воскресеньям платными остаются места на улицах с повышенными тарифами в 380 и 450 рублей в час.

Парковки со шлагбаумом также останутся платными.

С 28 декабря начала работу тестовая версия приложения «Парковки России».

Сервис является аналогом столичного приложения «Парковки Москвы», он даст возможность оплачивать машиноместа и в Санкт-Петербурге.