Празднующие Новый год в Крыму запустили фейерверк в балкон соседнего дома

Празднующие Новый год в Крыму запустили фейерверк в балкон соседнего дома

2022-01-02 11:11:20

2022-01-02 11:11:20

2022-01-02 11:11:20

2022-01-02 11:11:20

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