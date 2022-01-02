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Психологи дали советы на случай отсутствия подарков на Новый год

Психологи рассказали, как справиться с разочарованием из-за отсутствия подарков на Новый год
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Отчаиваться из-за отсутствия подарков на Новый год не стоит, лучше сделать выводы и принять меры, чтобы это не повторилось в следующий раз. Об этом 2 января рассказали психологи, опрошенные «РИА Новости».

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По их словам, для положительных эмоций можно сделать сюрприз самому себе и подарить что-то другим.

«Первое, точно можно организовать себе подарки на следующий год, сказав своим близким, что ты хочешь. Это не только может стать поводом для общения, но и позволит насладиться подарками в следующем году», — считает кандидат психологических наук, доцент Московского института психоанализа, старший научный сотрудник ФГБНУ Психологический институт РАО Татьяна Попова.

Если человек опасается, что ему подарят не то, что хотелось бы, то вопрос можно обсудить с предполагаемым дарителем подарка, считает специалист. При этом если выбрать подарок самому себе, то точно разочарований не будет, добавила Попова.

«Человек, который сам может позаботиться о себе, управляет собственной жизнью, у него есть ресурс и всё необходимое, чтобы проживать ее полно, не ждать, когда кто-то что-то подарит, скажет или укажет», — отметила она.

Психолог-консультант Психологического центра на Волхонке Илья Шабшин рекомендовал для получения положительных эмоций сделать подарок кому-то другому.

«Есть такое наблюдение: если тебе плохо, найди другого и помоги ему. Эксперименты доказывают, что у людей в этой ситуации улучшается настроение и самооценка, они даже себя чувствуют более счастливыми», — заключил Шабшин.

Как сообщалось в декабре, традиция обмениваться милыми презентами во время праздников уходит в прошлое. Как показывают опросы и утверждают психологи, масса симпатичных, но бесполезных вещей лишь добавляет современному человеку неудобств и вгоняет в стресс.

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