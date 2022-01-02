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Горячая вода залила подъезд дома в подмосковных Люберцах

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Потоки горячей воды залили подвал и первый этаж подъезда жилого дома в подмосковных Люберцах. ЧП произошло 2 января в здании на улице Весенняя.

Из-за произошедшего в доме остановились лифты, вода попала в электрические щиты на этажах. Жильцы бояться покинуть квартиры, так как это может быть опасно для жизни.

Известно, что застройщиком дома является компания ПИК. Аварийная служба в настоящее время находится на месте инцидента, как рассказали очевидцы, идут восстановительные работы. Ущерб от коммунальной аварии предстоит установить позже.

В январе 2021 года в московском жилом комплексе Green Park в результате масштабной аварии несколько квартир затопило кипятком. Прорыв произошел в шести подъездах. По словам местных жителей, в помещениях рванули трубы.

Руководитель пресс-службы УК «ПИК-Комфорт» Галина Давыдова в беседе со СМИ отметила, что пострадало несколько секций, жителям предложили гостиницу.

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