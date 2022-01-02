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Российские космонавты выйдут в открытый космос 19 января

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Российские члены экипажа 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) Антон Шкаплеров и Петр Дубров готовятся к 51-му плановому выходу в открытый космос, намеченному на 19 января. Об этом 2 января говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

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Открытие выходного люка модуля «Поиск» запланировано на 15:00 мск. Основной задачей работ станет интеграция узлового модуля «Причал», который прибыл на МКС в конце ноября 2021 года, в состав российского сегмента станции.

«Российский выход в космос будет выполняться в скафандрах «Орлан-МКС» № 4 и 5. У Антона Шкаплерова — командирская экипировка с красными лампасами (скафандр «Орлан-МКС» № 5), а у Петра Дуброва — с синими лампасами вдоль скафандра («Орлан-МКС» № 4)», — отметили в госкорпорации.

В ходе работ космонавты, в частности, установят поручни между модулями «Наука» и «Причал», проведут демонтаж чехлов экранно-вакуумной теплоизоляции с поручней.

Накануне стало известно, что коррекция высоты орбиты МКС намечена на 12 января, маневр станет первым в 2022 году. Высота орбиты увеличится на 850 м.

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