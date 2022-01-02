В Свердловской области из горящего дома эвакуировали 40 человек

В Свердловской области из горящего дома эвакуировали 40 человек

2022-01-02 10:22:32

2022-01-02 10:22:32

2022-01-02 10:22:32

2022-01-02 10:22:32

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