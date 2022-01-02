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Главный тренер назвал причины снятия с рейса молодежной сборной РФ по хоккею

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Основная претензия к российской молодежной сборной по хоккею у канадского авиаперевозчика возникла по поводу неправильно надетых некоторыми игроками масок. Об этом рассказал 2 января «Спорт-Экспрессу» главный тренер команды Сергей Зубов.

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По его словам, в российской команде алкоголя не было.

«Все игроки вели себя нормально, соблюдали правила. Не все ребята знают английский, возможно, решение было принято в суматохе», — добавил он.

Отвечая на вопрос, правда ли, что он курил во время нахождения в рукаве по пути к самолету, Зубов отметил, что бросил курить три года назад.

Он напомнил, что в салоне самолета также находились еще три сборных — чехи, финны и шведы.

«Не могу говорить за всех. Когда у авиакомпании возникли вопросы о том, что кто-то не соблюдает правила, все четыре команды вывели из самолета. Потом начали по очереди запускать», — объяснил он.

Накануне стало известно, что игрокам молодежных сборных России и Чехии не разрешили вылететь из Калгари во Франкфурт. Представители авиакомпании вывели из самолета все четыре сборные после инцидентов, связанных с курением и алкоголем, а позднее решили допустить до рейса только финнов и шведов.

Объяснения источников, рассказавших о причинах снятия команды с самолета, разнятся. Так, менеджер молодежной сборной Чехии по хоккею Отакар Черны рассказал, что незадолго до вылета россияне якобы находились в баре, а спортсменов чешской сборной вывели из самолета, из-за того что на них были почти такие же толстовки, как и на российских хоккеистах.

При этом источник «Известий» заверил, что основные претензии были предъявлены именно к чешской стороне. Другой собеседник отметил, что команду сняли из-за нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым, который закурил в рукаве по пути в самолет. Как тогда отметил Зубов, в канадском аэропорту очень строгие правила.

Молодежный чемпионат мира начался в Канаде 26 декабря, он должен был завершиться 6 января. Однако 29 декабря стало известно об отмене соревнований из-за вспышек коронавируса в нескольких командах, в том числе в российской.

30 декабря идею перенести турнир на лето высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф, предложив провести соревнования в июне или июле. Он подчеркнул, что вопрос проведения МЧМ-2022 важен для молодых игроков, для их карьеры, а также для болельщиков.

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