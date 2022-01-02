Лавинная опасность объявлена в горных районах Камчатки
Повышенная опасность схода лавин объявлена в гористой местности Камчатского края. Об этом 2 января сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Предупреждение действует с 3 по 5 января на территориях города Петропавловска-Камчатского, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунки), Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов.
Также лавинная опасность повышена в районе Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов.
Как отметили в МЧС, из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок Камчатским региональным противолавинным центром объявлено штормовое предупреждение.
До 2 января включительно лавинная опасность объявлена на территории Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов.
27 декабря Камчатский противолавинный центр также выпустил штормовое предупреждение о повышенном риске схода лавин. Любителям экстремальных видов спорта, туристам и охотникам рекомендовали быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от проведения мероприятий в горах.