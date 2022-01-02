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Пожар возник в здании парламента ЮАР

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В здании парламента ЮАР в столице государства Кейптауне произошел пожар. Об этом 2 января сообщает новостной портал News24.

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Аварийные службы получили сообщения о возгорании в 05:00 (06:00 мск). На месте происшествия работают несколько бригад пожарных, специалисты пытаются локализовать огонь. Территория оцеплена.

По словам члена мэрии комитета по охране и безопасности Джорджа Смита, на месте происшествия находятся шесть единиц спецтехники и около 36 пожарных.

«Пожар в настоящее время происходит на третьем этаже. Первоначальные отчеты указывают на то, что он начался в офисных помещениях и распространяется в сторону спортзала. Загорелась крыша, и здание Национальной ассамблеи также горит», — сказал Смит.

В апреле 2021 года лесной пожар начался на склонах Столовой горы недалеко от Кейптауна. Огонь развели трое мужчин, одного из них впоследствии задержали.

В результате пожар охватил кампус и библиотеку Кейптаунского университета. Студентов и преподавателей вовремя эвакуировали. Никто из них не пострадал.

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