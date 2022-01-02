Прокуратура Рязанской области проверит обстоятельства ДТП с автобусом

Прокуратура Рязанской области организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения после ДТП с погибшими в Скопинском районе. Об этом 2 января говорится в сообщении надзорного органа.

Как уточняется, около 6:00 мск на 270-м км автодороги Р-22 «Каспий» водитель пассажирского автобуса «Неоплан», принадлежащего компании «Транслайн», не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и наехал на опору железнодорожного моста.

«В результате аварии погибли пять человек, включая водителя, пострадал 21 пассажир, из которых двое несовершеннолетних, все доставлены в медицинские учреждения», — добавили в прокуратуре.

На месте ДТП находятся заместитель прокурора области и Скопинский межрайонной прокурор. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению автоперевозчиком лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок, а также проверено исполнение обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги.

По официальным данным, погибли пять человек, однако есть сообщения о гибели одного из пострадавших от полученных травм. Таким образом, число погибших могло возрасти до шести человек. Из числа потерпевших семь человек госпитализированы. Всего в салоне находились не менее 50 человек.

Предварительной причиной ДТП с автобусом в Рязанской области стала плохая погода. По данным «Известий», в районе аварии наблюдается сильный гололед, предположительно, транспортное средство повело и вынесло на опору железнодорожного моста.

Еще одной версией является человеческий фактор — водитель мог уснуть за рулем.

«Известия» опубликовали список пострадавших.