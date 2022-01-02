Прямой эфир
Общество
В МВД сообщили о пяти погибших в ДТП с автобусом под Рязанью
Мир
Более 1 тыс. домов уничтожил пожар в американском Колорадо
Экономика
В России начали действовать повышенные ставки на экспорт леса
Армия
Более 10 кораблей Северного флота отправятся в дальнюю морскую зону
Мир
Во Франции начнет действовать масочный режим для детей с шести лет
Политика
Украинский политолог назвал «жалким и убогим» шествие памяти Бандеры
Наука
В МЧС предупредили о подлете к Земле в апреле 2029 года опасного астероида
Общество
В МВД рассказали об аннулировании бумажного паспорта при выдаче электронного
Мир
Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа
Общество
Ученые рассказали о меньшем вреде «Омикрона» для легких

Появились первые кадры с места ДТП под Рязанью с пятью погибшими

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети опубликованы первые видеокадры с места ДТП с автобусом под Рязанью, где погибли пять человек. Видео 2 января обнародовало УМВД России по региону.

На кадрах видно, что автобус, врезавшийся в опору железнодорожного моста, сильно пострадал. Его передняя часть сильно смята в результате удара. Рядом с автобусом находятся сотрудники полиции и МЧС.

ДТП с участием пассажирского автобуса, ехавшего из Москвы в Астрахань, произошло в 6:10 мск .в Скопинском районе на 277-м км автодороги «Каспий». По предварительной информации, всего в салоне автобуса находилось 56 человек

На месте аварии погибли пять человек, еще 16 получили травмы разной тяжести. Правоохранители проводят расследование.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021