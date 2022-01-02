Появились первые кадры с места ДТП под Рязанью с пятью погибшими

В Сети опубликованы первые видеокадры с места ДТП с автобусом под Рязанью, где погибли пять человек. Видео 2 января обнародовало УМВД России по региону.

На кадрах видно, что автобус, врезавшийся в опору железнодорожного моста, сильно пострадал. Его передняя часть сильно смята в результате удара. Рядом с автобусом находятся сотрудники полиции и МЧС.

ДТП с участием пассажирского автобуса, ехавшего из Москвы в Астрахань, произошло в 6:10 мск .в Скопинском районе на 277-м км автодороги «Каспий». По предварительной информации, всего в салоне автобуса находилось 56 человек

На месте аварии погибли пять человек, еще 16 получили травмы разной тяжести. Правоохранители проводят расследование.