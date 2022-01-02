Россиянам разъяснили правила оплаты налога с новогоднего подарка

Жители России обязаны оплатить налог с подарка стоимостью выше 4 тыс. рублей. Доходом определяется сумма, которая выше данного значения, она и облагается налогом на доход физических лиц (НДФЛ), сообщает 2 января РБК.

Как отметила адвокат Ирина Адамова, налог в размере 13% будет удержан лишь с суммы, превышающей 4 тыс. рублей. Специальный советник по налоговым вопросам КА Pen & Paper Андрей Локис отметил, что от уплаты налога освобождаются подарки от родственников и членов семьи.

К ним относятся супруги, родители и дети, в том числе усыновители и усыновленные, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры. От уплаты НДФЛ освобождается в этом случае дарение недвижимости, автомобилей, долей, акций, паев.

Подарки в денежной и натуральной формах также не облагаются налогом, если получены от граждан.

Подарки между людьми, не связанными родственными связями, облагаются НДФЛ, в первую очередь облагается подлежащее регистрации дарение.

«Интерес налоговый службы вызовут такие объекты, которые регистрируются в реестре недвижимости, в ГИБДД — транспортное средство», — отмечает Ирина Адамова.

Дарителем может выступить и юридическое лицо, но передача подарка подлежит документальному оформлению. В отсутствие документов даритель может забрать имущество в любой момент.

С 1 января в России НДФЛ в размере 13% будет взиматься с суммы процентов по всем вкладам гражданина в российских банках, превышающей 1 млн рублей. 30 декабря глава Минфина РФ Антон Силуанов 30 заявил, что в России в ближайшие три года повышение ставок налогов, в том числе НДФЛ, не ожидается.