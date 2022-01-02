В МВД сообщили о пяти погибших в ДТП с автобусом под Рязанью

В результате ДТП с автобусом под Рязанью, по уточненным данным, пять человек погибли, еще 16, в числе которых двое несовершеннолетних, пострадали. Об этом сообщили в «МВД Медиа» в воскресенье, 2 января.

«В результате ДТП погибли пять человек. 16 человек, среди которых двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести», — рассказали в ведомстве.

В МВД уточнили, что авария произошла ранним утром, примерно в 5:45, в Скопинском районе на 277-м километре автодороги Р22 «Каспий» вблизи села Вослебово. В салоне автобуса находилось 49 пассажиров.

Ранее стало известно, что предварительная причина аварии — наезд автобуса на опору ж/д моста. Рейсовый автобус следовал из Москвы в сторону Астрахани.