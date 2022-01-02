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Гастроэнтеролог рассказал об отравлении икрой и его последствиях

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Некачественная или испорченная икра, приобретенная в неположенном для продажи месте, может привести к отравлению, а в тяжелых случаях — к гиповолемическому шоку, рассказал 2 января кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог клиники RTH Марат Зиннатуллин.

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«В тяжелых случаях возникает так называемый гиповолемический шок, когда организм полностью обезвожен вследствие диареи и рвоты, тогда уже требуется не просто лечение в домашних условиях, а целый ряд мероприятий по восстановлению объема циркулирующей крови, дезинтоксикации, иногда даже вплоть до реанимационных мероприятий», — предупредил врач в эфире радио Sputnik.

При легком отравлении бывает тошнота, дискомфорт или боли в животе. Как правило, при употреблении некачественной икры симптомы появляются в течение нескольких часов и лечение нужно начинать как можно скорее.

«Пока не всосались в организм токсины и яды, необходимо по возможности либо связать их, либо вывести их из организма. Самый простой и эффективный способ — большой объем жидкости и промывание желудка. Чем больше обычной воды попадает в организм, тем лучше. Также можно вызвать рвоту. Нужно постараться провести как можно больше таких процедур, чтобы меньшее количество вредных веществ осталось в организме», — объяснил Зиннатуллин.

Он добавил, что в обязательном порядке следует принять сорбенты, если они есть в домашней аптечке. Симптомы интоксикации при отравлении в основном проходят за 2-3 дня. Если они сохраняются или нарастают, растет температура и чувство слабости, вялости, следует обратиться к врачу.

В конце декабря врач-гастроэнтеролог высшей квалификационной категории ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» города Саратова Сергей Логинов рассказал, что для пользы от употребления красной икры, необходимо съедать не более 2–3 чайных ложек в день. Он добавил, что икра — продукт аллергенный, содержит много соли и консервантов, которые вызывают отеки.

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