Более 10 кораблей Северного флота отправятся в дальнюю морскую зону

Более 10 боевых кораблей первого и второго ранга Северного флота России в первой половине года отправятся выполнять поставленные задачи в дальнюю морскую зону, рассказали в Минобороны 2 января.

«В 2022 году Северный флот продолжит активную и целенаправленную деятельность по обеспечению военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана. Экипажи кораблей уже прошли комплекс базовой подготовки к предстоящим мероприятиям», — сказал командующий Северным флотом герой России адмирал Александр Моисеев.

В ведомстве добавили, что в прошедшем году кораблями Северного флота было выполнено около 30 дальних походов в оперативно-важные районы Мирового океана: в Арктику, Атлантику и Средиземное море.

В октябре североморцы обеспечили безопасность гражданского судоходства у берегов Африки в Гвинейском заливе. Экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» досмотрел несколько гражданских судов и обеспечил безопасную проводку панамского контейнеровоза «Люция», предотвратив захват пиратами его экипажа, состоящего из граждан Украины, России и Румынии.

В конце декабря источники в военном ведомстве сообщили, что большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Левченко» должен войти состав флота до конца 2022 года. По словам собеседников, на БПК были отремонтированы газотурбинные маршевые двигатели, заменены охладительные установки и запорная арматура.