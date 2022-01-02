Прямой эфир
Мир
Житель Южной Кореи сбежал в КНДР
Мир
Елизавета II даровала титул супруге принца Чарльза
Общество
Пожар в жилом доме в Сухом Логе локализован
Мир
Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа
Мир
Китайские аналитики предсказали США крах в случае атаки на Россию
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 января
Общество
Гинцбург назвал сроки поступления в оборот назальной вакцины
Политика
Аксенов прокомментировал шествие памяти Бандеры в Киеве
Мир
В США назвали пять самых опасных российских вооружений
Общество
В Москве изменились цены на проезд в общественном транспорте

Более 10 кораблей Северного флота отправятся в дальнюю морскую зону

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 10 боевых кораблей первого и второго ранга Северного флота России в первой половине года отправятся выполнять поставленные задачи в дальнюю морскую зону, рассказали в Минобороны 2 января.

Адмиральское обновление: ВМФ получит ракетный мини-крейсер в конце 2023 года
После модернизации корабль проекта 1155.1 «Адмирал Чабаненко» станет носителем гиперзвуковых ракет «Циркон»

«В 2022 году Северный флот продолжит активную и целенаправленную деятельность по обеспечению военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана. Экипажи кораблей уже прошли комплекс базовой подготовки к предстоящим мероприятиям», — сказал командующий Северным флотом герой России адмирал Александр Моисеев.

В ведомстве добавили, что в прошедшем году кораблями Северного флота было выполнено около 30 дальних походов в оперативно-важные районы Мирового океана: в Арктику, Атлантику и Средиземное море.

В октябре североморцы обеспечили безопасность гражданского судоходства у берегов Африки в Гвинейском заливе. Экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» досмотрел несколько гражданских судов и обеспечил безопасную проводку панамского контейнеровоза «Люция», предотвратив захват пиратами его экипажа, состоящего из граждан Украины, России и Румынии.

В конце декабря источники в военном ведомстве сообщили, что большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Левченко» должен войти состав флота до конца 2022 года. По словам собеседников, на БПК были отремонтированы газотурбинные маршевые двигатели, заменены охладительные установки и запорная арматура.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021