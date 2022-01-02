Новогоднее пожелание дочки поразило Киркорова

Певец Филипп Киркоров встретил Новый год в загородном особняке с семьей и друзьями. Его 10-летняя дочь Алла-Виктория вручила отцу большую открытку, сделанную своими руками, с пожеланиями, которые изумили артиста. Об этом он рассказал подписчикам в своем Instagram.

На видео с праздничной раздачей подарков Киркоров показывает, как дочь преподносит ему открытку, открывает ее и артист зачитывает пожелания.

«Дорогой папа! Я тебя поздравляю с новым 2022-м годом. Желаю счастья, здоровья, много хороших песен, хороших друзей, побывать в Японии! Всегда хорошего настроения и много любви. Спасибо, моя девочка! И я получил подарок от дочки!» — радостно заявил Киркоров, прочитав открытку.

После вручения подарков гости слушали новогоднее поздравление президента страны Владимира Путина, и после банкета отправились запускать фейерверки и гулять.

Киркоров показал катание на хаски, костюмированное шоу со Снегурочкой, Дедом Морозом, которое устроил для гостей. А также признался, что прошедший год был непростым: он на многое открыл глаза, но он продолжить «петь и гореть и не потухнет никогда», заверил артист.

Совсем другим Новый год был у телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Она встретила 2022 год без семейного окружения. Зато с подругой и заветными мечтами, записанными на бумажке и съеденными под бокал шампанского.