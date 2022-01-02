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Житель Южной Кореи сбежал в КНДР

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Военные Южной Кореи объявили о пересечении сухопутной границы с Северной Кореей неизвестным соотечественником, несмотря на многочасовые попытки пресечь его намерение покинуть страну, сообщило 2 января агентство Yonhap.

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«Мы начали операцию по поимке человека в демилитаризованной зоне. Но из-за различных географических условий, включая горный рельеф, мы не смогли этого сделать», — сообщил представитель Объединенного комитета начальников штабов (JCS) на условиях анонимности.

После первого обнаружения неизвестного в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, около 21:20 (15:20 мск) вечера субботы, военные направили войска на место происшествия, чтобы захватить беглеца, но не смогли этого сделать.

Пытаясь выявить беглеца с помощью оборудования для мониторинга, военные обнаружили, что неизвестный пробрался через забор из колючей проволоки, чтобы проникнуть в демилитаризованную зону, около 18:40 (12:40 мск). То есть военные несколько часов были в неведении о нарушении границы.

В воскресенье утром южнокорейские власти направили сообщение Северной Корее об инциденте на границе, но судьба беглеца остается неясной. Известно, что в КНДР действует политика «стрелять на поражение» в рамках ужесточения мер пограничного контроля против COVID-19.

В сентябре 2020 года южнокорейский чиновник был застрелен пограничной охраной КНДР после исчезновения с патрульного корабля вблизи границы с Желтым морем. Это произошло, несмотря на обещание южнокорейских военных перестроить систему пограничной обороны и оснастить более мощным оборудованием для наблюдения.

В конце декабря министерство объединения Южной Кореи призвало власти КНДР начать новый, 2022 год с совместных действий по возобновлению диалога и сотрудничества. В свою очередь лидер КНДР Ким Чен Ын, подводя итоги года, заявил о необходимости выиграть «великую смертельную схватку» в 2022 году.

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