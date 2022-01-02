Финансист рассказал о лучшем времени для покупки валюты

Геополитические риски существенно ослабили рубль, который вряд ли укрепится до следующего заседания Банка России в феврале, поэтому после новогодних праздников стоит приобрести валюту развитых стран, рассказал 2 января замдиректора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров.

«В следующем году ФРС (Федеральная резервная система. — Ред.) продолжит сворачивать программу количественного смягчения (QE) и перейдет к повышению ключевой ставки. Это будет означать укрепление доллара к другим валютам. Пока риски, связанные с появлением нового штамма, сохраняются, а значит, давление на мировые рынки продолжится и доллар будет укрепляться», — объяснил финансист в беседе с агентством «Прайм».

Он добавил, что валюту, доллары, стоит покупать понемногу в моменты ослабления или коррекции курса по отношению к рублю. Это поможет защитить инвестиционные активы от потенциальных рисков, таких как глобальная инфляция и следующий за ней рост цен.

Макаров напомнил, что локальная и мировая инфляция растут, нефть марки Brent торгуется на уровне $71 (после максимума 2021 года $85), ключевая ставка выросла до 8,5% годовых, но рубль слабо отреагировал на это, укрепившись вначале, но потом рухнув до 74 рублей за доллар.

«Вероятнее всего, в следующем году мы увидим пару USD/RUR в районе 74,5–77 рублей. Сейчас доллар укрепляется и к другим валютам, этому способствует жесткая риторика ФРС по поводу сворачивания стимулов. Сюда же стоит отнести риски введения масштабных локдаунов, которые также не способствуют росту мировой экономики. Тем не менее в целом по следующему году цена на нефть, скорее всего, будет в диапазоне $80 за баррель», — предположил эксперт.

В 2022 году доллар США по-прежнему будет ослабевать, уверен телеведущий, депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Доллар обеспечен почти всеми торговыми потоками, поэтому был устойчивей других мировых валют. Но США злоупотребляют печатанием доллара, в результате чего даже в самой стране инфляция по многим показателям достигла 20% за год, а в целом ее рост составил 6%.

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский назвал валюты нескольких государств, которые ожидает крах в наступившем 2022 году. Среди самых очевидных вариантов — турецкая лира.