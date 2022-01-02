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Китайские аналитики предсказали США крах в случае атаки на Россию

Sohu: США ждет катастрофа при налете истребителей F-35 на Россию с Черного моря
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Напряженность в отношениях России и США заставляет аналитиков всего мира прогнозировать возможные военные атаки противоборствующих на дипломатическом поле сторон. Военные аналитики китайского портала Sohu предостерегли американцев от «катастрофических последствий» в случае гипотетической атаки на РФ.

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Господство в воздухе — одно из ключевых преимуществ в современных военных действиях, поэтому сотни истребителей F-35, которые США и НАТО вдруг решат направить к границам России со стороны Черного моря, тут же встретятся с российскими ПВО.

«Улучшенная ПВО оснащена многофункциональной радиолокационной станцией (РЛС) и системой обнаружения и сопровождения малозаметных целей в воздухе. Благодаря этим новшествам С-300ПМ-2 сможет найти истребители-невидимки пятого поколения на расстоянии от 200 до 250 км и запустить по ним ракеты», — приводит цитату из материала портал «РИА Новости».

Китайцы считают, что американцы обладают численным преимуществом в воздушном бою, так как общая численность боевых самолетов РФ в три раза меньше. Даже одних F-35 будет, с первого взгляда, достаточно для борьбы с российским противником. Но и у F-35 есть уязвимости, которыми воспользуются российские ПВО.

Эксперты отмечают, что Россия за последние годы создала мощную и глубокоэшелонированную сеть противовоздушной обороны, что дает авторам материала право утверждать о преимуществе российской стороны при встрече систем ПВО с американскими истребителями, немногие из которых смогут завершить миссию.

Если же истребителям удастся обойти ПВО РФ, миновать российские ракеты будет невозможно, уверены авторы материала.

«Даже если у истребителей США есть преимущество, то им лучше не приближаться к России, иначе последствия будут катастрофическими», — рекомендуют эксперты из КНР.

Офицер США в отставке Брент Иствуд 1 января перечислил пять самых опасных российских вооружений. По его мнению, Россия наращивает мастерство в области ядерного оружия, оснащает ядерные ракеты гиперзвуковыми планирующими машинами и совершенствует ударные вертолеты и ракеты класса «земля-воздух».

Британские эксперты 30 декабря рассказали, каким может быть сценарий третьей мировой войны. Они считают, что в гипотетической мировой войне Россия, США и Китай задействуют гиперзвуковые ракеты, которые сложно быстро обнаружить и подбить из-за их высокой скорости.

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