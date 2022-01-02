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ООН оценила объявление в Косове сотрудника из РФ персоной нон грата

Миссия ООН в Косове не получала уведомления об объявлении ее сотрудника персоной нон грата
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Миссия ООН в Косове в воскресенье, 2 января, заявила, что не получала официального уведомления от властей Приштины об объявлении российского сотрудника организации персоной нон грата. Об этом сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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«Нам стало известно о том, что власти Косово объявили персоной нон грата сотрудника Миссии ООН в Косове. Никакого официального уведомления от властей Косово по поводу этого объявления Миссии не поступало», — отметил он.

По его словам, организация принимает все меры, чтобы обеспечить безопасность россиянина. Кроме того, и Миссия ООН в Косове и Метохии, и штаб-квартира ООН поддерживают по этому поводу контакты с представителями властей непризнанного государства.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что статус персоны нон грата неприменим к сотрудникам ООН.

«Доктрина персоны нон грата неприменима к сотрудникам ООН и не предусмотрена в постановлении 2000/47 МООНК (о статусе, привилегиях и иммунитете СДК и МООНК и их персонала в Косово)», — пояснил Дюжаррик.

О том, что российский представитель стал персоной нон грата сообщил 31 декабря министр иностранных дел Косово Доника Гервала. По его словам, данное решение принято по требованию премьер-министра Альбина Курти. Причиной названа якобы вредная деятельность, «из-за которой нарушается национальная безопасность республики».

В тот же день в посольстве РФ в Сербии назвали такое решение властей Косово очередной «антироссийской и антиооновской провокацией, предпринятой, дабы выслужиться перед западными менторами». В дипмиссии также выразили надежду на то, что «косовоалбанской выходке будет дана жесткая и недвусмысленная отповедь по линии МООНК».

В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают около 60 государств, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.

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