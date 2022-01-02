Прямой эфир
Мир
В Париже начался митинг против вакцинных пропусков и политики Макрона
Происшествия
В Сыктывкаре потушен крупный пожар в многоквартирном доме
Спорт
Российские лыжники не смогли выйти в финал спринта «Тур де Ски»
Общество
Бузова рассказала о новогоднем одиночестве
Мир
Новогоднее поздравление Зеленского вызвало у сограждан негодование
Общество
В заброшенном здании в Сочи во второй раз произошел пожар
Мир
В ЛНР сообщили об украинских военных в здании школы
Политика
Аксенов прокомментировал шествие памяти Бандеры в Киеве
Мир
В США назвали пять самых опасных российских вооружений
Общество
В Москве изменились цены на проезд в общественном транспорте

Празднующие Новый год в Крыму запустили фейерверк в балкон соседнего дома

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В новогоднюю ночь отдыхающие в Крыму решили запустить фейерверк, не выходя из дома. Попытка отправить ракету с балкона обернулась погромом в доме напротив. Видеозапись с инцидентом появилась в воскресенье, 2 января.

Несмотря на многократные предупреждения спасателей МЧС о том, что любую пиротехнику следует использовать и запускать только на улице, вдали от домов, проводов и прочих потенциально опасных объектов, празднующие Новый год запустили ракету с балкона дома.

Пиротехника взвилась в небо и, падая, приземлилась на балконе дома напротив. Под хохот и шепот празднующих на видео можно заметить яркую вспышку в доме напротив. Был ли из-за ракеты пожар или она потухла, не причинив вреда, не сообщалось.

Ранее под Рязанью при запуске фейерверка был смертельно травмирован 37-летний мужчина Павел С. Он оказался подполковником полиции не при исполнении, который прибыл из Москвы к знакомым на празднование Нового года. У погибшего остался девятилетний сын.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021