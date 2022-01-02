Празднующие Новый год в Крыму запустили фейерверк в балкон соседнего дома

В новогоднюю ночь отдыхающие в Крыму решили запустить фейерверк, не выходя из дома. Попытка отправить ракету с балкона обернулась погромом в доме напротив. Видеозапись с инцидентом появилась в воскресенье, 2 января.

Несмотря на многократные предупреждения спасателей МЧС о том, что любую пиротехнику следует использовать и запускать только на улице, вдали от домов, проводов и прочих потенциально опасных объектов, празднующие Новый год запустили ракету с балкона дома.

Пиротехника взвилась в небо и, падая, приземлилась на балконе дома напротив. Под хохот и шепот празднующих на видео можно заметить яркую вспышку в доме напротив. Был ли из-за ракеты пожар или она потухла, не причинив вреда, не сообщалось.

Ранее под Рязанью при запуске фейерверка был смертельно травмирован 37-летний мужчина Павел С. Он оказался подполковником полиции не при исполнении, который прибыл из Москвы к знакомым на празднование Нового года. У погибшего остался девятилетний сын.