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В Москве изменились цены на проезд в общественном транспорте

В Москве изменились цены на проезд в общественном транспорте

В Москве цена разового проезда в метро по карте «Тройка» выросла на четыре рубля
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Со 2 января на один рубль вырастет стоимость одной поездки в общественном транспорте Москвы, по карте «Тройка» ее цена повысится на четыре рубля. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

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Отмечается, что в московском транспорте изменится стоимость некоторых тарифов. Так, разовая поездка по «Единому» подорожает с 60 до 61 рубля. Помимо этого, увеличится цена на две поездки — до 122 рублей.

Кроме того, разовый проезд в наземном транспорте, МЦД (в зоне «Центральная»), МЦК и метро по карте «Тройка» повысится на четыре рубля. Цены на абонементы (30 и 90 дней) тоже поменяются, при этом стоимость одной поездки в среднем изменится чуть больше, чем на рубль. С июля данные абонементы (в том числе и на 365 дней) можно будет активизировать не сразу, а в течение 10 дней после покупки.

Ранее, 14 декабря, в департаменте подчеркнули, что не изменится стоимость проезда по Face Pay (46 рублей), билета на 365 дней (19,5 тыс. рублей) и проездного на три месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов (1245 и 810 рублей).

В ведомстве добавили, что с нового года в московском общественном транспорте появится еще ряд изменений. Обладатели персонализированной «Тройки» смогут бесплатно совершать пересадку на одном маршруте наземного транспорта в течение 90 минут с первой оплаты, тогда как ранее бесплатные пересадки были доступны только на разных маршрутах. Кроме того, появятся новые билеты ТАТ для наземного транспорта: на 90 и 365 дней.

Кроме того, билеты для школьников и студентов, начиная с 1 мая, будут действительны в течение 30 дней независимо от даты пополнения.

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