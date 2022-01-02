Следовавший из Москвы в Челябинск самолет экстренно вернулся в аэропорт

Самолет, выполнявший рейс Москва — Челябинск экстренно вернулся в аэропорт вылета, о чем стало известно в воскресенье, 2 января.

Отмечается, что причиной возвращения воздушного судна стало срабатывание датчика неисправности бортового компьютера.

«Самолет SSJ-100, вылетевший из Шереметьево в Челябинск, развернулся и совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за срабатывания датчика неисправности бортового компьютера», — рассказал источник ТАСС.

Дополнительно уточняется, что перед посадкой воздушное судно дало девять кругов вблизи аэропорта, чтобы выработать топливо. Сама посадка прошла благополучно.

Ранее, 24 декабря, самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс Саратов — Москва, по причине разгерметизации подал сигнал тревоги через 30 минут после вылета. На борту судна находились 102 пассажира и шесть членов экипажа, по факту инцидента проводится расследование.