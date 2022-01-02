Собянин перечислил основные достижения Москвы в 2021 году

Москва за 2021 год показала рост производства в обрабатывающих отраслях, увеличилась в 1,5 раза по новым станциям метро и МЦК, на 7 млн кв. м жилья, сообщил мэр города Сергей Собянин в традиционном подведении итогов за прошедший год. Материал размещен 1 января в блоге столичного градоначальника.

«Мы шли к этому рекорду 10 лет, начав с трех-четырех миллионов квадратных метров в год. В ближайшие годы город по-прежнему будет строить много жилья. <...> Миллионы москвичей (5,9 млн человек) сделали прививку от ковида, сотни тысяч прошли ревакцинацию. Совместными усилиями мы обязательно справимся с COVID-19», — написал он.

Собянин отметил, что в прошлом году на улицы столицы вышел тысячный электробус. Экологически чистый транспорт на электротяге занимает 70% в объеме перевозок пассажиров в Москве.

В городе открыли 21 Центр московского долголетия, в 2022 году запланировано открыть еще 50 центров.

Мэр города отметил, что москвичи активно участвуют в благотворительной деятельности: собирают средства на приобретение жизненно важных лекарств, проведение реабилитации людей с проблемами здоровья, на продукты малоимущим семьям и помощь приютам бездомных животных.

В новогоднем обращении Собянин поблагодарил врачей и ветеранов и призвал вспомнить светлые моменты ушедшего года. Он отметил, что, несмотря на второй год пандемии, столица активно развивается: строятся жилье, дороги, школы, больницы, благоустраиваются парки и дворы, реставрируются памятники.