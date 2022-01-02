Прямой эфир
Мир
В Париже начался митинг против вакцинных пропусков и политики Макрона
Происшествия
В Сыктывкаре потушен крупный пожар в многоквартирном доме
Спорт
Российские лыжники не смогли выйти в финал спринта «Тур де Ски»
Общество
Бузова рассказала о новогоднем одиночестве
Мир
Новогоднее поздравление Зеленского вызвало у сограждан негодование
Общество
В заброшенном здании в Сочи во второй раз произошел пожар
Мир
В ЛНР сообщили об украинских военных в здании школы
Политика
Аксенов прокомментировал шествие памяти Бандеры в Киеве
Мир
В США назвали пять самых опасных российских вооружений
Общество
В Москве изменились цены на проезд в общественном транспорте

Собянин перечислил основные достижения Москвы в 2021 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва за 2021 год показала рост производства в обрабатывающих отраслях, увеличилась в 1,5 раза по новым станциям метро и МЦК, на 7 млн кв. м жилья, сообщил мэр города Сергей Собянин в традиционном подведении итогов за прошедший год. Материал размещен 1 января в блоге столичного градоначальника.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

«Мы шли к этому рекорду 10 лет, начав с трех-четырех миллионов квадратных метров в год. В ближайшие годы город по-прежнему будет строить много жилья. <...> Миллионы москвичей (5,9 млн человек) сделали прививку от ковида, сотни тысяч прошли ревакцинацию. Совместными усилиями мы обязательно справимся с COVID-19», — написал он.

Собянин отметил, что в прошлом году на улицы столицы вышел тысячный электробус. Экологически чистый транспорт на электротяге занимает 70% в объеме перевозок пассажиров в Москве.

В городе открыли 21 Центр московского долголетия, в 2022 году запланировано открыть еще 50 центров.

Мэр города отметил, что москвичи активно участвуют в благотворительной деятельности: собирают средства на приобретение жизненно важных лекарств, проведение реабилитации людей с проблемами здоровья, на продукты малоимущим семьям и помощь приютам бездомных животных.

В новогоднем обращении Собянин поблагодарил врачей и ветеранов и призвал вспомнить светлые моменты ушедшего года. Он отметил, что, несмотря на второй год пандемии, столица активно развивается: строятся жилье, дороги, школы, больницы, благоустраиваются парки и дворы, реставрируются памятники.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021