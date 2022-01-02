Три человека погибли из-за непогоды в Египте

В Египте в результате непогоды погибли три человека, в шести провинциях введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом в субботу, 1 января, сообщает портал Al Youm As Sabi.

Как отмечает издание, атмосферный фронт вызвал проливные дожди и сильные туманы в большинстве районов страны. В воскресенье, которое станет первым рабочим днем после новогодних праздников, отменены занятия в школах. Власти повсеместно усилили меры безопасности.

По информации министерства здравоохранения и народонаселения республики, на которую ссылается портал, один мужчина погиб в провинции Кафр-эш-Шейх от удара электрическим током, прикоснувшись к мокрым проводам. Еще один человек — в автоаварии на скользкой дороге. После дождя в Александрии рухнул двухэтажный дом, из-под завалов извлекли одного погибшего.

В Хургаде на востоке Египта 1 января выпал град. Ледяные горошины размером в пару сантиметров покрыли пляжи курортного города. Пелена града толщиной в несколько сантиметров покрыла балконы и террасы домов и отелей.