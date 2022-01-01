Оскорбивший экс-мэра Нью-Йорка ведущий CNN объяснил свое поведение

Ведущий телеканала CNN Энди Коэн, обругавший бывшего мэра Нью-Йорка Билла де Блазио в прямом эфире в ходе церемонии встречи Нового года на площади Таймс-сквер, объяснил свой поступок тем, что был пьян. Об этом в субботу, 1 января, он написал в Twitter.

«Доброе утро. Хм, я немного перебрал прошлой ночью», — заявил он.

В ночь на 1 января Коэн вел церемонию встречи Нового года на Таймс-сквер вместе с коллегой Андерсоном Купером. По традиции, во время шестичасового эфира ведущие в начале каждого часа выпивают по рюмке крепкого напитка. После полуночи Купер попросил Коэна рассказать об уходящем мэре де Блазио.

«Наконец-то я вижу, как уходит после отвратительнейших четырех лет самый ужасный мэр Нью-Йорка. Это единственное, по поводу чего могут быть согласны республиканцы и демократы. Так что сайонара, болван!» — цитирует телеведущего CBS News.

Как отмечает телеканал, видео с этим моментом мгновенно стало вирусным.

1 января новым мэром Нью-Йорка стал Эрик Адамс, бывший капитан полиции города, член Демократической партии США. Его предшественник Билл де Блазио занимал этот пост в течение восьми лет.

Адамс был избран мэром Нью-Йорка 2 ноября и стал вторым чернокожим главой города в истории мегаполиса.