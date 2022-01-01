Врач перечислила позволяющие снять головную боль продукты

Справиться с головной болью после новогодней ночи помогут продукты-анальгетики, в частности, запеченный с кожурой картофель. Об этом рассказала 1 января врач-диетолог Людмила Денисенко.

Она уточнила, что головная боль с похмелья может возникать из-за недостатка таких минеральных веществ, как калий и магний. Эти полезные микроэлементы находятся в запеченном картофеле.

«Запеченный вместе с кожурой картофель — лучший источник калия. Его, кстати, в одной средней картофелине в два раза больше, чем в банане», — отметила эксперт в беседе с kp.ru.

По ее словам, помогают уменьшить силу приступов хронических головных болей также Омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в жирной рыбе. При этом в первую очередь врач рекомендовала выпить один-два стакана воды.

«Попробуйте пить больше воды и поймете, что станет легче (исключение — мигрень из-за повышенного внутричерепного давления)», — заключила Денисенко.

Ранее в этот день главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рассказал, что улучшить настроение после праздничного застолья помогут кефир и несладкий некрепкий чай. По его словам, «лучше ничего не делать до середины следующего дня» в том случае, если празднование Нового года проходило чрезмерно активно.