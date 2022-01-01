Не менее 10 заключенных убиты при попытке побега из тюрьмы в Гаити

По меньшей мере 10 заключенных были убиты в результате попытки побега из тюрьмы Круа-де-Буке на востоке столицы Гаити города Порт-о-Пренс. Об этом сообщает 1 января радиостанция RFM Haiti в Twitter.

При организации побега осужденные подожгли столовую и склад тюрьмы. Восемь преступников были ликвидированы, еще двое умерли позже в больнице от полученных ран.

Также отмечается, что четверо полицейских пострадали.

К настоящему моменту ситуация в учреждении взята под контроль, изъято несколько единиц огнестрельного оружия.

Ранее в августе шесть заключенных погибли и еще трое были ранены во время беспорядков в тюрьме эквадорского города Кеведо. Среди погибших были участники массового убийства, которое произошло 5 июля в Ла-Венус, Лос-Риос.