Петарда взорвалась в руках у подростка в Химках

В Химках у 15-летнего подростка в руках взорвалась петарда, по факту травмирования молодого человека организована проверка. Об этом сообщила 1 января пресс-служба Химкинской городской прокуратуры.

По предварительным данным, инцидент произошел в ночь с 31 декабря на 1 января. В результате происшествия юношу госпитализировали.

В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. По результатам поверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее в этот день, около 01:00 мск, в Рязанской области при запуске пиротехники погиб мужчина. Фейерверк попал 37-летнему молодому человеку в голову, после чего он скончался.