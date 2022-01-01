Фура с топливом перевернулась на МКАД в Москве

Грузовик с топливом перевернулся на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Об этом 1 января сообщили в столичном главке МЧС.

Авария произошла на 47-м км дороги. Фура перевернулась при съезде на Озёрную улицу.

Информация о пострадавших уточняется. К месту происшествия следуют сотрудники экстренных служб.

28 декабря грузовик и такси столкнулись на 48-м км МКАД. В результате аварии пострадал один человек — водитель такси. Пострадавшего доставали из искореженной машины специалисты МЧС.