Путин отметил госнаградами медработников за борьбу с COVID-19

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медработников и врачей за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность при исполнении профессионального долга. В субботу, 1 января, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Орденом Пирогова награждены 18 врачей и медработников, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены девять специалистов. 36 человек награждены медалью Луки Крымского.

30 декабря в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения COVID-19 рассказали, что главам регионов РФ поручено принять дополнительные меры по увеличению охвата населения вакцинацией от коронавируса. Кроме того, в оперштабе напомнили, что все вакцины российского производства эффективны против нового штамма «Омикрон».

28 декабря Путин отметил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%. Также он обратил внимание на высокую способность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» бороться со штаммом «Омикрон». По его словам, нейтрализующая эффективность препарата составляет порядка 90%.

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь указал на необходимость повышения уровня коллективного иммунитета к коронавирусу среди россиян. Он выразил надежду на сознательность граждан, которые будут вакцинироваться и ревакцинироваться.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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