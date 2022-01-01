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Диетолог перечислила способы лечения последствий новогодних застолий

Диетолог Мухина рассказала, как избавиться от последствий новогодних застолий
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После новогодних застолий могут наблюдаться проблемы, связанные с пищеварительной нагрузкой, и для того чтобы от них избавиться, следует придерживаться некоторых правил. Об этом рассказала 1 января врач-диетолог Марият Мухина.

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По ее словам, для исключения риска пагубного для желудка переедания в новогодние каникулы следует плотно ужинать в 18:00 мск. В частности, нужно больше употреблять легкие десерты и фрукты, а в качестве спиртного выбирать легкие напитки и коктейли.

«На каждый глоток спиртного необходимо выпивать воду, для достижения моментального детокс-эффекта», — поделилась Мухина в беседе с Пятым каналом.

Вместе с тем, как указала диетолог, «успокоить» пищеварительную систему смогут травяные настои со слабительным эффектом. При этом более быстрому восстановлению поспособствует активный образ жизни, заключила врач.

Ранее, 31 декабря, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что повышать градус и совмещать алкоголь с газированными напитками и сладостями — самые вредные действия за праздничным банкетом. Он уточнил, что пузырьки увеличивают всасываемость и ускоряют опьянение.

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