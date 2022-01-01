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Актриса Бетти Уайт умерла в возрасте 99 лет

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Обладательница шести премий и 23 номинаций на «Эмми» актриса Бетти Уайт скончалась в США на 100-м году жизни 31 декабря. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Несмотря на то, что Бетти было почти 100 лет, я думал, что она будет жить вечно», — сказал прессе ее представитель.

По его словам, актриса не боялась смерти, потому что хотела быть со своим мужем Алленом Ладденом.

28 декабря на своей странице в Twitter актриса написала, что не верит в свое столетие, которое должно было состояться 17 января.

В 1939 году, когда Уайт было 17 лет, она участвовала в экспериментальной телепередаче. Технология всё еще находилась в зачаточном состоянии и была представлена на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году.

Бетти Уайт — первая женщина, ставшая продюсером ситкома на американском телевидении — в 1953 году. Она активно снималась в телепередачах и фильмах с пятидесятых годов вплоть до 2019-го года.

Уайт попала в Книгу рекордов Гиннеса в качестве проработавшего дольше всех в истории телевизионной индустрии.

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