Фетисов осудил поведение хоккеистов молодежной сборной РФ на авиарейсе

Правила для всех одинаковые и должны соблюдаться всеми. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре со «Спорт-Экспрессом», комментируя снятие с рейса из Калгари во Франкфурт российских спортсменов после отмены молодежного чемпионата мира по хоккею.

«Жесткие правила должны соблюдаться всеми. Грустно. Руководство команды не сумело донести до ребят, что они представляют честь страны. Это печальная новогодняя история», — сказал Фетисов 1 января.

Он напомнил, что правила перелета всегда одни из самых жестких.

«Наверное, они думают: «Мне-то можно. Я тут круче всех». Не очень хорошая история. Они подвели Россию. Нарушил — плати. Кого нужно будет — оштрафуют. Здесь пострадали все», — добавил Фетисов.

Утром в субботу стало известно, что игрокам молодежных сборных России и Чехии не разрешили вылететь из Калгари во Франкфурт. «Спорт-Экспресс» отмечает, что на самолете должны были лететь еще две команды — Финляндии и Швеции. Представители авиакомпании вывели из самолета все четыре сборные после инцидентов, связанных с курением и алкоголем, а позднее решили допустить до рейса только финнов и шведов.

Источник «Известий» рассказал, что игроков молодежной сборной России сняли с рейса из-за нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым — он шел с сигаретой в руках через рукав посадки в самолет.

Сам Зубов отметил, что причиной снятия с рейса стало отсутствие масок. По его словам, в канадском аэропорту очень строгие правила.

Молодежный чемпионат мира начался в Канаде 26 декабря, он должен был завершиться 6 января. Однако 29 декабря стало известно об отмене соревнований из-за вспышек коронавируса в нескольких командах, в том числе в российской.

30 декабря идею перенести турнир на лето высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф, предложив провести соревнования в июне или июле. Он подчеркнул, что вопрос проведения МЧМ-2022 важен для молодых игроков, для их карьеры, а также для болельщиков.