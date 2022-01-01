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Фетисов осудил поведение хоккеистов молодежной сборной РФ на авиарейсе

Фетисов: игроки молодежной сборной по хоккею подвели Россию
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Правила для всех одинаковые и должны соблюдаться всеми. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре со «Спорт-Экспрессом», комментируя снятие с рейса из Калгари во Франкфурт российских спортсменов после отмены молодежного чемпионата мира по хоккею.

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«Жесткие правила должны соблюдаться всеми. Грустно. Руководство команды не сумело донести до ребят, что они представляют честь страны. Это печальная новогодняя история», — сказал Фетисов 1 января.

Он напомнил, что правила перелета всегда одни из самых жестких.

«Наверное, они думают: «Мне-то можно. Я тут круче всех». Не очень хорошая история. Они подвели Россию. Нарушил — плати. Кого нужно будет — оштрафуют. Здесь пострадали все», — добавил Фетисов.

Утром в субботу стало известно, что игрокам молодежных сборных России и Чехии не разрешили вылететь из Калгари во Франкфурт. «Спорт-Экспресс» отмечает, что на самолете должны были лететь еще две команды — Финляндии и Швеции. Представители авиакомпании вывели из самолета все четыре сборные после инцидентов, связанных с курением и алкоголем, а позднее решили допустить до рейса только финнов и шведов.

Источник «Известий» рассказал, что игроков молодежной сборной России сняли с рейса из-за нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым — он шел с сигаретой в руках через рукав посадки в самолет.

Сам Зубов отметил, что причиной снятия с рейса стало отсутствие масок. По его словам, в канадском аэропорту очень строгие правила.

Молодежный чемпионат мира начался в Канаде 26 декабря, он должен был завершиться 6 января. Однако 29 декабря стало известно об отмене соревнований из-за вспышек коронавируса в нескольких командах, в том числе в российской.

30 декабря идею перенести турнир на лето высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф, предложив провести соревнования в июне или июле. Он подчеркнул, что вопрос проведения МЧМ-2022 важен для молодых игроков, для их карьеры, а также для болельщиков.

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