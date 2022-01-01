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Ледокол «Арктика» завершил проводку каравана судов по Севморпути

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Атомный ледокол «Арктика» завершил проводку каравана судов. Два теплохода с грузом прибыли в самый северный порт России. «Арктика» впервые прошел по Северному морскому пути до акватории Певека. Ледокол подтвердил соответствие проектным характеристикам, сообщает телеканал «Известия». Сейчас прорабатывается вопрос проводки судов с востока на запад. Штаб морских операций планирует формирование нового каравана. На СМП лед появился на две недели раньше обычного. С ноября более чем 20 судам понадобилась помощь. «Арктика» — самый мощный в мире универсальный ледокол. 21 октября 2020 года на судне подняли государственный флаг. 3 декабря 2021 года ледокол завершил ходовые испытания и взял курс на акваторию Северного морского пути.

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